Nathália Faria sonha em conquistar o ouro no Pan-Americano de Karatê

O Pan-Americano que Nathália participará ocorre no final do mês de agosto e início de setembro | Foto: Divulgação/Sejel

Manaus - Destaque do karatê amazonense, a lutadora Nathália Faria, de 15 anos, irá representar o Estado no campeonato de Karatê Pan-Americano de base, entre os dias 26/8 a 1º/9, em Guayaquil, no Equador. A atleta vai em busca do ouro na competição.

Essa será a segunda participação de Nathália no Pan-americano, porém, a primeira após ser convocada pela Seleção Brasileira de karatê de base. A lutadora competirá pelo kata, que simula os movimentos de combate sendo praticada individualmente ou em equipe.

“A minha expectativa está muito boa. Estou ficando bem confiante e segura para esse campeonato até porque nós estamos treinando bastante para alcançar nossos objetivos, um bom resultado e representar bem o nosso país e o Amazonas. Estamos treinando todos os dias com muito foco e determinação e eu espero trazer o melhor resultado possível”, contou.

Praticante de karatê há nove anos, Nathália é faixa preta na modalidade e, atualmente, é a primeira colocada no ranking nacional pela categoria cadete. Ela também alcançou alguns feitos importantes, como ser campeã pelo International Open Karate Arnold Classic, tricampeã brasileira, sendo duas vezes pelo kumite e uma pelo kata, além do quarto lugar no mundial de karatê.