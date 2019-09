Sétima edição da 'Liga Olé de Futsal Adulto' chega às quartas de final

Manaus- Os preparativos para as disputas das quartas de final da Liga Olé de Futsal Adulto estão a todo vapor. Os jogos da sétima edição da competição acontecem nesta quarta-feira (21), a partir das 19h30, na quadra Waldemar Baía, Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

As oito equipes que seguem na disputa trabalham nos ajustes finais para ir em busca das vagas nas semifinais. Sonny Ferreira, diretor de Esportes do time Estrela do Norte, que irá enfrentar o Bom DXA Educando no primeiro duelo, falou da expectativa para a partida.

“Estamos cada vez mais próximos do nosso principal objetivo: ser campeões da Liga para seguir representando o Amazonas no Campeonato Brasileiro de Clubes. Estamos treinando constantemente ao longo de toda a temporada para alcançar essa meta”, disse.

As outras partidas serão disputadas entre Gráfica Filho e Gráfica Gêmeas/Meninos da Vila de Coari; União Esporte Clube e Náutico Sangue de Boi; Real Beira-Mar/Potência Cangaceiro e RB Amigos do Ney.

Competição

A Liga Olé de Futsal Adulto conta com participação de mais de 80 equipes, e as disputas tiveram início no dia (1º) de junho. O torneio tem premiação em dinheiro prevista para os times vencedores.

A liga foi criada para buscar a integração entre os atletas e a população desportista de Manaus, como forma de contribuir para o lazer da população, promovendo saúde e entretenimento.

*Com informações da assessoria