Amazonense Pablo Casado é vice-campeão de SUP

A medalha de prata foi conquistada na prova de velocidade da competição | Foto: Divulgação Semjel e CBSUP

Um dos principais nomes do Stand Up Paddle (SUP) brasileiro, o amazonense Pablo Casado, de 42 anos, foi vice-campeão na 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de SUP Race, realizado este mês, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

O segundo lugar nesta etapa fez Pablo ficar entre os três melhores atletas no ranking da competição pela categoria 14 pés Profissional Master. A medalha de prata foi conquistada na prova de velocidade da competição, a Sprint, em que os participantes precisam ser o mais rápido em um percurso de 200 metros.

“Essa competição de Sprint é uma competição que eu particularmente gosto muito dela. Eu sou um atleta muito bom na prova de Sprint e na de fundo também e longa distância. Mas essa prova (Sprint) eu tenho um carinho especial porque em 2017 eu consegui ser campeão brasileiro nessa prova. Foi a primeira vez que corri nessa prova e consegui esse título inédito”, destacou.

Referência quando o assunto é SUP no Amazonas, Pablo Casado tem entre seus principais feitos o título de campeão pelo Aloha Spirit em 2014, em 2015 foi vice-campeão de maratona, campeão brasileiro de longa distância em 2016 e em 2017 campeão brasileiro de Sprint e vice-campeão no circuito brasileiro da modalidade.

“Eu treinei muito para essa prova. Eu queria o bicampeonato, mas infelizmente bateu na trave e eu consegui esse segundo lugar com uma diferença mínima para o primeiro colocado”, pontuou Casado.