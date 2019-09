3ª Etapa do Campeonato de Arrancada acontece neste sábado

O evento terá inicio no sábado, com entradas a partir de R$20 | Foto: Divulgação

Tudo pronto para a 3ª Etapa do Campeonato Amazonense de Arrancada 2019, que irá reunir os amazonenses fãs de carro e velocidade no Amazonas Motorpark, na Estrada Manoel Urbano KM 6, em Iranduba (distante 27 km da capital). Neste sábado (24), o evento acontece das 12h às 19h e, no domingo (25), das 10h às 18h. A competição conta com o patrocínio da Monster Energy Drink, referência no meio de esportes radicais e distribuída em Manaus pelo Grupo Simões.

A competição será realizada na Amazonas Dragway, a única pista oficial de ¼ de milha (402 metros) das regiões Norte e Nordeste do Brasil e com homologação da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Durante a competição, dois carros, lado a lado, alinhados paralelamente e no mesmo local, largam para percorrer o percurso da pista de arrancada em menor tempo. Nas provas dos campeonatos estaduais de arrancada em percurso de 402 e 201 metros, os carros são subdivididos em categorias de acordo com a potência e características técnicas.

Para conferir a 3ª Etapa Campeonato Amazonense de Arrancada, os interessados podem adquirir os ingressos na bilheteria do Amazonas Motorpark. A entrada geral é R$ 20 e a VIP custa R$ 40. Crianças de até 10 anos e idosos acima de 65 anos não pagam.

*Com informações da assessoria