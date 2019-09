Corrida de obstáculos acontece neste domingo (25) em Manaus

Manaus - Em homenagem ao Dia do Soldado, comemorado em 25 de agosto, o Clube de Orientação de Manaus, com o projeto de esportes na natureza Jungleman, vai realizar no próximo domingo (25), a partir das 7h, a segunda edição da Corrida de Obstáculos em celebração à data. O evento, que conta com o apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), será realizado em uma chácara localizada no bairro Planalto, zona centro oeste de Manaus.

Com 35 equipes inscritas, formadas por quatro integrantes, a competição será executada nas seguintes categorias: Competição, em que, se um dos integrantes não concluir o obstáculo, a equipe é automaticamente desclassificada; Turismo, em que o competidor que não conseguir executar a prova poderá ser substituído por um colega para realizá-la; e Light, para as pessoas que desejam curtir o ambiente esportivo sem competitividade.

O coordenador da corrida, o professor de Educação Física, Kleist Mendonça, falou sobre a expectativa para o evento. "Esperamos que competição seja bem desenvolvida, já que muitos atletas inscritos já competem e têm o conhecimento de como dosar força, estratégia e velocidade, podendo assim alcançar as primeiras colocações", disse Kleist.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas até está quinta-feira (22), na loja Camuflagem, no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus. O valor por equipe é de R$ 400, e deve ser pago via transferência bancária. Mais informações podem ser obtidas pelo (92) 98177-0372.

Premiação

Todos os que participarem da competição vão receber medalhas personalizadas e camisa customizada do evento. As equipes que alcançarem os três primeiros lugares vão receber premiação em dinheiro, sendo R$ 800 para a primeira colocação, R$ 600 para o segundo colocado, e R$300 para o terceiro.

