Vila Olímpica de Manaus recebe torneio de atletismo neste sábado (24)

Manaus - A federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (Fedaeam) realizará, no próximo sábado (24), o Torneio José Gorgonha de Atletismo. A competição conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), e será realizada a partir das 14h na pista de atletismo da Vila olímpica de Manaus, no bairro Dom Pedro, zona centro oeste da capital.

Com expectativa de receber cerca de 120 atletas inscritos, o evento terá competições nas categorias sub-16 e sub-18, no masculino e feminino. Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com medalhas. Serão realizadas provas de 75 metros rasos, 100 metros rasos, 400 metros rasos, salto triplo e salto em distância.

De acordo com a presidente da Fedaeam, Marleide Borges, o evento também vai servir como forma de preparação para os atletas que estão classificados para a etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), que acontecem em setembro, na cidade de Palmas, Estado de Tocantins. ”Temos 40 atletas classificados para o JEJ e convidamos as escolas dos classificados para participar do evento como forma de treino para que alcancem as vitórias desejadas na competição”, finalizou.

Homenagem

O torneio vai homenagear José Gorgonha, esportista de atletismo que teve a vida interrompida em um trágico acidente de avião em 2002, quando estava a caminho de São Gabriel da Cachoeira para trabalhar na transmissão dos votos de urnas eletrônicas dos distritos de Taracuá, Iauaretê e Pari-Cachoeira.

Inscrições

Os interessados em participar da disputa podem realizar a inscrição de maneira gratuita através do site https://www.fedaeam.com/p/inscricoes.html até o dia do evento, onde poderão ser feitas no local.