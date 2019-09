Marreco Best Tric de Skate será realizado em Manaus no sábado

Manaus- Manaus recebe no no próximo sábado, (24), pela primeira vez, o campeonato Marreco Best Tric Skate. O evento tem início marcado para as 17h, no Skate Park do Complexo Turístico da Ponta Negra .

Com a pretensão de movimentar o espaço e fortalecer os laços entre as pessoas que são adeptas do esporte e o público que transita no calçadão da praia da Ponta Negra, o evento vai possibilitar a troca de conhecimentos sobre a modalidade, além de um momento de recreação e lazer.

A principal atração do campeonato será a disputa de melhor manobra no corrimão, que contará com uma comissão de jurados formada por atletas veteranos do skate em Manaus.

De acordo com o promotor do Marreco Best Tric e skatista, Ewerton Almeida, a ideia da iniciativa é promover a prática do skate em Manaus. “É uma ação de entretenimento, sem finalidade lucrativa, que visa incentivar as pessoas a conhecerem essa modalidade esportiva que sempre despertou interesse no público manauara”, disse.

Ele destaca, também, que a prática do skate está presente em todas as classes sociais e fomenta um mercado consumidor cada vez mais entusiasmado, principalmente por poder exercer a atividade ao ar livre, em parques e praças.

Inscrições

Aos que desejarem competir, as inscrições são totalmente gratuitas e poderão ser efetuadas no dia do evento, informando apenas o nome completo do candidato e em qual das categorias (feminino, iniciante e amador) deseja participar.

Premiação

Os primeiros lugares de cada categoria serão premiados com um kit de peças de skate, acessórios, boné e camisetas de marcas famosas do mundo dos skates.

*Com informações da assessoria