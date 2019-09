Tarumã confirma participação no Go Cup Sub-12 de 2020

O Esporte Clube Tarumã (AM) já é um dos times confirmados na categoria Sub-12 do GO Cup 2020. A diretoria do Lobo do Norte, que vem trabalhando no projeto para participar desta enorme competição, espera dar continuidade nos trabalhos desenvolvidos nas suas categorias de base.

"Participar desta competição tem uma grande importância para o Esporte Clube Tarumã, pois trata-se de uma competição internacional, possibilitando um ótimo intercâmbio para os atletas e membros da comissão técnica que disputaram o Campeonato Amazonense de Futebol Sub-11 desta temporada", disse o diretor Aldemir Maquiné.

O Go Cup, maior torneio de futebol infantil do Mundo, será disputado em Aparecida de Goiânia (GO), de 04 a 11 de abril de 2020, com a participação de 5.000 crianças, que estarão divididas entre as mais de 380 equipes nas categorias de sub 6 ao sub-12. Esta sétima edição do evento espera um aumento de 24% no número de equipes participantes.

Em 2019 foram 320 equipes, 1.121 jogos, 6.333 gols, mais de 4.700 atletas e técnicos, 70.000 visitantes, um recorde absoluto consagrando o Go Cup como uma das maiores competições de futebol do Mundo. Além da equipe amazonense, também já estão confirmadas as equipes do Grêmio (RS), Saint Germain (RO), Barça FT (SP), Madrid FC (BA), Sporting (SC), Cariri Sport Club (CE), Flamengo (RJ), The Kings (RN), AT5 (SP) e Costa Lyra (BA).

*Com informações da assessoria