Manaus FC renova contrato de 4 jogadores para a Série C 2020

O clube tem apenas 4 jogadores confirmados para o Campeonato Brasileiro da Série C | Foto: Lucas Silva

Manaus - Após o vice-campeonato inédito no Campeonato Brasileiro da Série D, o Manaus Futebol Clube viu se encerrarem os contratos da maioria de seus jogadores, que tinham vinculo com a equipe apenas até o final da competição.

Agora, o clube corre atrás das renovações, além de novas contratações, para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, em 2020, negociando com cada jogador individualmente, de acordo com a assessoria do clube.

Até o momento, com contrato para o próximo ano, apenas quatro jogadores, sendo os goleiros Jonathan e Saul, o destaque da base e 12º jogador Vitinho, além do atacante Matheus Oliveira, que será emprestado para um clube de São Paulo, não divulgado, até o retorno das atividades do clube amazonense, em 2020.

Em todos os casos, o presidente do Manaus Futebol Clube, Giovanni Alves, foi quem anunciou a renovação e admitiu um aumento aos atletas, sem detalhar valores das renovações de cada um desses jogadores.

De acordo com a assessoria do clube, as renovações em sua maioria serão tratadas em breve, com cada jogador que interessa a diretoria, individualmente. Todos os nomes do elenco estão sendo avaliados para o ano de 2020.

O Manaus Futebol Clube terá, no ano que vem, o maior calendário de jogos ao longo dos cinco anos de fundação. pois disputará Copa do Brasil, Campeonato Amazonense e a Série C, que possui uma duração maior que o Campeonato Brasileiro da Série D, sendo disputados mais jogos.