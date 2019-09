Após a Série D, Brusque estuda contratar parte do elenco de Manaus FC

Os clubes se enfrentaram nas finais do Campeonato Brasileiro da Série D, com vitória do time de Santa Catarina (SC) | Foto: Reprodução

O Manaus Futebol Clube (FC) conseguiu um acesso inédito para o Campeonato Brasileiro da Série D, após anos de insucessos de clubes amazonenses almejando conseguir tal feito. Agora, o clube sofre com a ameaça de desmanche do grupo.

Os jogadores do grupo que conseguiu o acesso inédito tinham contrato apenas até o final do Campeonato, cabendo ao clube renegociar com os jogadores que forem de interesse da direção pensando na montagem do elenco que disputará o Campeonato Brasileiro da Série C pela primeira vez na história.

Com os jogadores em alta, após realizarem a melhor campanha geral da competição, aumentos são esperados para que os atletas se comprometam para mais um ano com o clube, com as conversas para as renovações sendo tratadas pela diretoria.

Assim, os times com maior poder aquisitivo que os amazonenses se movimentam pelas oportunidades de conseguirem os destaques do Manaus FC a custo zero, pagando apenas os salários solicitado pelos jogadores.

Um dos clubes interessados nos, agora, ex-atletas do Manaus FC, é o time do Brusque, que venceu a final contra o Manaus, nos pênaltis, após empate em 2x2, em duelo realizado no último domingo (18), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima.

De acordo com o presidente do Brusque, os diretores estão mantendo contato com jogadores que disputaram a Série D, estando na mira do clube jogadores do Manaus, vice-campeão Brasileiro da Série D.

A imprensa de Santa Catarina (SC) especula que Júnior Pirambu, Magrão, Thiago Alagoano e Edilson, destaques do time na Série D, estão de saída do clube amazonense, fazendo com que a diretoria do Brusque (SC) se movimente para o Campeonato Brasileiro da Série C.