Diogo Dolem faz postagem em tom de despedida do Manaus FC

Atleta chegou em Manaus no ínicio do ano, participando do inédito acesso | Foto: JanaÍlton Falcão/ Manaus FC

Manaus - O Manaus Futebol Clube (FC) pode estar passando por um desmanche em seu elenco, pouco após conseguir o acesso inédito para o Amazonas no Campeonato Brasileiro da Série D, em campanha que marcou o vice-campeonato histórico do grupo.

Um dos atletas do grupo, Diogo Dolem, publicou em uma rede social dando a entender que estaria se despedindo da equipe, onde marcou dois gols, ambos ainda pelo Campeonato Amazonense.

Na postagem, o atleta dizia: "Despedida é muito ruim, mas o que fica são os grandes momentos alegres que tivemos juntos", em foto compartilhada em uma rede social. Junto do jogador estavam a esposa, o atacante Hamilton e a esposa do artilheiro do Manaus na Série D.

O atleta desembarcou em Manaus no início da temporada, vindo de Rio Branco, no Acre. Pela equipe amazonense, o meia realizou 28 jogos, alternando titularidade e banco de reservas, tendo marcado dois gols.

Renovações

Até o momento, o Manaus FC anunciou a permanência de 4 jogadores para 2020, sendo os goleiros Jonathan e Saul, o destaque da base e 12º jogador Vitinho, além do atacante Matheus Oliveira, que será emprestado para um clube de São Paulo, não divulgado, até o retorno das atividades do clube amazonense, em 2020.

Em todos os casos, o presidente do Manaus Futebol Clube, Giovanni Alves, foi quem anunciou a renovação e admitiu um aumento aos atletas, sem detalhar valores das renovações de cada um desses jogadores.

De acordo com a assessoria do clube, as renovações em sua maioria serão tratadas em breve, com cada jogador que interessa a diretoria, individualmente. Todos os nomes do elenco estão sendo avaliados para o ano de 2020.