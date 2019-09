Arrecadação milionária: Manaus FC faz o 'caixa' para 2020

Presidente de honra do clube, Luis Mitoso, em visita ao Jornal Em Tempo | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Manaus - O Manaus Futebol Clube terminou a sua histórica campanha na Série D no verde, financeiramente, após passar por dificuldades ao longo da competição, quando os membros da presidência do clube chegaram até mesmo a ir a sinais vender rifas para pagar os salários atrasados do elenco.



Com folha mensal, na época, de R$120 mil e com poucos patrocinadores, o clube foi à luta para honrar seus compromissos, contando com um componente inesperado na missão de manter as contas em dias.

O componente especial foi a torcida, que lotou a Arena da Amazônia nos duelos decisivos do Manaus FC e, além de empurrar o grupo rumo à inédita final, ainda ajudou os cofres do clube, fazendo o Manaus fechar no "verde" pela primeira vez em seis anos, de acordo com membros da diretoria do clube.

O clube terminou o Campeonato Brasileiro da Série D com média de 12.757 torcedores ao longo da campanha, o que gerou uma média de renda bruta de R$268.229,38, sem contar os descontos devidos feitos com a renda, ao longo dos 16 jogos da campanha.

Dos valores que ficam ao clube, o Manaus Futebol Clube teve média de R$158.619,55 de renda líquida por partida, ou seja, dos valores que ficaram para o clube após os devidos descontos necessários realizados.

Com isso, o clube arrecadou, apenas com a torcida R$2.537.912,8‬ somando todos os jogos da Série D, impulsionados pelas rendas dos duelos contra o Caxias (RS) e Brusque (RS), que levaram mais de 44 torcedores aos estádios, além dos 15 mil que apoiaram o Manaus nas semifinais, contra a Jacuipense (BA).