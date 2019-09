Nacional FC inicia preparação para o ano de 2020

Clube se prepara para 2020, onde tentará o inédito acesso na Série D | Foto: Divulgação

O Nacional Futebol Clube (FC) começa a planejar a sua temporada de 2020, onde disputará o Campeonato Brasileiro da Série D, onde herdou vaga após o acesso inédito do Manaus FC, além do Campeonato Amazonense. O objetivo é aproveitar os destaques da Copa Verde, que vão se juntar à base que disputou o Amazonense em 2019 e mais alguns reforços.

De acordo com o presidente do clube, Nazareno Pereira, a diretoria buscará manter os destaques da Copa verde, onde foi eliminado pelo Paysandu (PA), além de alguns jogadores que disputaram o amazonense de 2019 para a disputa de 2020, onde tentará mais uma vez o inédito acesso na Série D e quebrar a hegemonia do Manaus FC no estadual, que é o atual tricampeão.

“Nós temos o interesse de manter a base e isso estamos fazendo desde o final do Amazonense 2019. Vamos fazer algumas contratações para ter um time mais forte. Tudo isso está sendo analisando com muita cautela pela diretoria. Vamos definir quem vai ficar dos que disputaram a Copa Verde e que vão se juntar aos que já renovaram, que são André Regly (goleiro), Bernardo e Paulinho (laterais), Alisson e Felipe Eduardo (volantes) e o João Pedro (zagueiro)”, afirmou o presidente.

Além disso, o presidente mostrou a importância de um elenco entrosado para o sucesso da equipe. “O planejamento da Série D vem em conjunto com o Campeonato Amazonense. Essa preparação começou agora, pois, logo após o Barezão de 2020, vem o Campeonato Brasileiro. Precisamos do elenco montado e entrosado”, afirma.

Apesar dos reforços que devem chegar, o presidente também reconheceu a força da base do clube, garantindo que os jogadores da base que se destacarem terão a oportunidade no time profissional, ao longo da próxima temporada. Segundo ele, a ideia é valorizar o talento local.