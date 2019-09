Equipe de Levantamento de Peso Olímpico conquista ouro e bronze

Manaus- A equipe amazonense de Levantamento de Peso Olímpico (LPO) voltou para casa com uma medalha de ouro e outra de bronze no Campeonato Brasileiro adulto da modalidade, realizado na última semana em Curitiba, no Paraná. Os atletas Jackeline Ferreira e Victor Mateus conquistaram o primeiro e terceiro lugares, respectivamente. A equipe contou com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), que cedeu as passagens aéreas para a viagem.

A competição deste ano foi um marco para modalidade ao reunir 230 atletas, o maior número já registrado. Para Jaqueline, que pratica o LPO há 16 anos, literalmente metade de sua vida, a quantidade de participantes mostra o crescimento do esporte. Federada pelo Estado do Rio de Janeiro, ela participou da competição defendendo a bandeira do Amazonas, como parte de um projeto de intercâmbio entre os estados.

Detentora do ouro ao levantar 100kg na categoria arranco e 120 kg em arremesso para atletas até 87kg, ela falou da alegria do título, que lhe rendeu ainda a vaga para o Mundial de LPO no mês de novembro, na Tailândia.

"Estou muito feliz, afinal, é um título brasileiro, e é algo gratificante. Mas não acaba por aqui. Continuarei a preparação para o campeonato mundial, que é de suma importância para carreira de qualquer atleta. Quero deixar registrada ainda a honra de poder representar o Amazonas, estado tão querido, de grandiosas maravilhas naturais e povo tão receptivo”.

Com apenas 17 anos de idade, Victor competiu na categoria adulto, até 67 kg. O terceiro lugar na disputa lhe garantiu a vaga para o Sul-Americano de Levantamento de Peso Olímpico, que ocorrerá em Buenos Aires, na Argentina, de 1º a 8 de dezembro.

“Quando conseguimos medalhar numa competição como essa é motivo de muita felicidade, ainda mais quando vem com uma vaga para um Sul-Americano”, disse o atleta que já retornou aos treinos em Manaus.

O presidente da Federação Amazonense de LPO (Falpo), Francisco Ventilari, destacou a qualidade dos atletas e o apoio que recebeu da secretaria. “Jackeline é uma máquina, grande atleta, dedicada, não é à toa esse ouro. Victor é um fenômeno. Com eles, teremos muitas vitórias ainda. Agradeço ao Governo do Estado, na pessoa do secretário Caio André de Oliveira, que não mediu esforços e nos ajudou grandemente”.

Ele fez questão de ressaltar o trabalho desenvolvido pelo Centro de Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas (Ctara), que oferece o suporte necessário aos atletas de alto rendimento.

*Com informações da assessoria