Motorista perde controle de carro e sofre acidente na Zona Oeste

Manaus - Um acidente de trânsito foi registrado, na manhã deste sábado (24), na avenida Santos Dumont, próximo ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Zona Oeste de Manaus. O motorista não ficou ferido.

De acordo com os policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o condutor perdeu o controle do carro, rodou e ficou atravessado na avenida. O trânsito ficou congestionado no local.

Próximo ao veículo Corsa, da marca Chevrolet, algumas latas de cerveja foram encontradas ao longo da via, mas não foi confirmado se pertenciam ao condutor do carro.

O veículo foi retirado do local do acidente e o trânsito na área já está normalizado. A polícia não informou se o homem estava bêbado.