Nacional renova com zagueiros Rafael e Anderson para 2020

Manaus - O Nacional Futebol Clube segue montando o elenco pensando na próxima temporada. Além de André Regly (goleiro), Bernardo e Paulinho (laterais), Alisson e Felipe Eduardo (volantes) e o João Pedro (zagueiro), que haviam renovado contrato após o final do Campeonato Amazonense de 2019, a diretoria confirmou a renovação dos zagueiros Rafael Vitor e Anderson Bandeira.



Ambos formaram a dupla de zaga titular dos amazonenses na última Copa Verde. O Nacional foi eliminado pelo Paysandu, após perder de 1x0, na Colina, e empatar em 0x0 na casa dos paraenses, no estádio da Curuzu.

O clube anunciou as renovações dos zagueiros nas redes sociais do time, confirmando o compromisso dos jogadores com o grupo para 2020, onde o Nacional irá disputar o Campeonato Brasileiro da Série D e o Amazonense.

Ambos os atletas foram indicações do treinador Aderbal Lana para a temporada de 2019. Rafael Vitor já trabalhou com o Lana no Rio Negro na temporada de 2017.

Anderson agradou o treinador quando ainda jogava pelo Barcelona, equipe rondoniense, ao qual Lana encarou na Série D, enquanto comandava o Fast Clube.

Em relação ao Aderbal Lana, apesar do treinador ter chegado às oitavas da Copa Verde, ainda não se sabe se o técnico segue com o grupo em 2020, onde o Nacional tentará, mais uma vez, o acesso inédito.