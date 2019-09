São Francisco vence o Aleixo por 1 a 0 na Copa Interbairros Sub-20

Manaus - A segunda rodada da 4ª edição da Copa Inter Bairros de Futebol Sub-20 teve sete jogos neste sábado (24) em diversos cantos da cidade. O resultado mais expressivo foi a goleada do Cidadão 10/Eclipse diante do Nova Cidade/ Leões do Norte por 5 a 1, no campo do Tilapia, bairro Tarumã, zona Oeste da cidade.

Os times visitantes levaram a melhor na rodada, vencendo quatro jogos, dos setes disputados. A competição é uma realização da Liga Regional Desportiva da Amazônia (Lirdam).

Com objetivo de promover a integração dos jovens no convívio sócio desportivo e o intercâmbio entre os bairros de Manaus, a Copa iniciou no último dia 17 deste mês e com término previsto para 19 de outubro. No total, participam 22 equipes, divididos em quatro grupos. O campeão da temporada vai reembolsar o valor R$ 3 mil, além de troféus e medalhas para o primeiro e segundo colocados.

Estreia

Compondo o grupo A, com Nossa Senhora das Graças, Japiim/Família Japiim Júnior, São Francisco/Atlético São Francisco, a equipe do São Francisco/Amigos do Matheus estreou bem em cima do Aleixo/ Família Aleixo por 1 a 0, no campo do Vicentão, fora de casa. Para Lucas Guimarães, de 21 anos, atuando pela primeira vez como treinador, foi um resultado muito bom, mas confessou que sua vontade era estar em campo.

"Estou muito feliz, foi um jogo bastante pegado, jogamos fora de casa e graças a Deus conseguimos suportar no final a pressão do Aleixo e saímos com os três pontos. Apesar da minha idade no comando é gratificante, mas dá vontade de jogar também, pois nosso time vem da comunidade e todos apoiam, mas estou contente de ajudar como treinador", finalizou.

O campeão da temporada vai reembolsar o valor R$ 3 mil, além de troféus e medalhas para o primeiro e segundo colocados. | Foto: Paulo Rogério

Campeão amazonense de juniores pelo Fast Clube, mas com passagem pelo juvenil do Sul América, além de jogar no sub-20 do Cruzeiro e do Guarani-MG, o atacante Lucas Fabrício, filho do ex-jogador do Rio Negro, Fábio Marcos, marcou o gol da vitória do São Francisco. De férias em Manaus, ele joga na equipe do Poli, da 2ª divisão da Romênia, mas não pensou duas vezes em aceitar o convite de um amigo para jogar a Copa Interbairros.

"Pretendo voltar para Romênia, estou esperando uma situação do clube de lá, mas estou no time para me divertir e tentar esse título. Essa competição é boa, fui criado brincando no barro e até hoje gosto muito. Aqui é um futebol diferente, mais pegado, temperatura muito quente, totalmente diferente da Europa, lá tem gramado e um clima bem diferente", explicou.

Confira os resultados da 2ª rodada

Jorge Teixeira 4/I. Criarte 1x2 Ouro Verde/Real Ouro Verde – Campo Teixeirão

Aleixo/Família Aleixo 0x1 São Francisco/Amigos do Matheus – Campo Vicentão

São Francisco/Atlético São Francisco 0x1 Japiim/Família Japiim Júnior – Campo do Vicentão

Vale do Sinai 2x3 Santa Etelvina/Sport Clube Santa Etelvina – Campo do Manôa

Puraquequara 3x0 Nova Floresta – Campo do Puraquequara

Cidadão 10/Eclipse 5x1 Nova Cidade/Leões do Norte – Campo do Tilapia (Tarumã)

Tancredo Neves/TEC 1x3 Jorge Teixeira/Humildão – Campo do Tancredão

*Com informações da assessoria