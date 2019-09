Sina? São Paulo pode virar líder vencendo o Vasco, como em 2018

O São Paulo visita o Vasco neste domingo (25), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente na quarta colocação, com 30 pontos, o Tricolor pode até se tornar o novo líder da competição em caso de vitória sobre o Cruzmaltino e tropeços de Flamengo e Santos, que enfrentam Ceará e Fortaleza, respectivamente.

Coincidentemente, no ano passado, o São Paulo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Diego Aguirre justamente contra o Vasco. Na ocasião, o Tricolor acabou vencendo por 2 a 1, no sufoco, graças ao gol de cabeça de Tréllez, já nos minutos finais da partida.

Na temporada passada, o São Paulo foi líder do Campeonato Brasileiro entre a 17ª e a 26ª rodada. Neste período, o Tricolor foi desbancado da ponta da tabela duas vezes, na 23ª e 24ª rodadas, ambas pelo Internacional. Posteriormente, o Palmeiras ganhou força, assumiu o primeiro lugar e acabou se sagrando campeão.

Para a partida deste domingo, o técnico Cuca não terá Alexandre Pato à disposição. O camisa 7 ainda se recupera de dores musculares e será desfalque pelo terceiro jogo seguido. Reinaldo, que terá de cumprir suspensão automática por acúmulo de cartões, também não entrará em campo.

Se de um lado o São Paulo espera vencer para ter chances de terminar o fim de semana na liderança do Campeonato Brasileiro, do outro o Vasco precisa mais do que nunca somar três pontos para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo é a 15ª colocada, com 17 pontos, quatro a mais que a Chapecoense, primeiro time a figurar no Z4.

Justamente por isso, os ingressos que dão acesso às arquibancadas de São Januário foram esgotados. Restam apenas entradas para o setor social, o mais nobre de São Januário, que serão vendidas neste domingo, assim como os bilhetes destinados à torcida visitante.

Com informações da Gazeta Esportiva*