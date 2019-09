Manaus FC empresta o atacante Matheus Oliveira para time paulista

Atacante será emprestado, retornando ao Manaus em 2020 | Foto: Divulgação: FAF

Manaus - Foram 8 gols na campanha histórica do Manaus Futebol Clube (FC), que rendeu ao clube o inédito de vice-campeonato na Série D do Brasileirão. Agora, de contrato renovado para o Campeonato Brasileiro da Série C, o atacante Matheus Oliveira foi emprestado para o XV de Piracicaba, de São Paulo, para a disputa da Copa Paulista.

O clube anunciou o empréstimo do atacante por meio das redes sociais. O presidente do clube, Giovanni Silva, comentou sobre a ida do jogador para o time paulista.

“A Copa Paulista é um torneio que envolve equipes tradicionais de São Paulo, todos em busca do título para garantir um calendário melhor para 2020. Acreditamos muito na capacidade do Mateus e temos certeza de que ele ajudará o XV conquistar o objetivo. Além de ser bom para eles, também é para nós, que ficaremos observando e na torcida por um bom desempenho do nosso jogador", disse o dirigente.

O atacante avalia a temporada no XV de Piracicaba como uma grande oportunidade. "Espero ajudar meus novos companheiros em busca desse título. É uma oportunidade boa para minha carreira, depois de um bom ano com a camisa do Manaus. Todo jogador quer estar atuando e acredito que todo mundo ganha com esse empréstimo. Sei que é uma competição difícil, com várias equipes de qualidade, mas vou com o objetivo de fazer gols e colaborar com a equipe dentro de campo”, disse o jogador.

Competição

A Copa Paulista reúne equipes de São Paulo. O vencedor escolhe entre uma vaga na Copa do Brasil de 2020 ou em disputar o Campeonato Brasileiro da Série D de 2020.

Na chave 6 da competição, os adversários do time paulista serão Água Santa, Nacional e Mirassol. O atacante se apresenta ao time de Piracicaba na terça-feira (27).