São Raimundo prepara retorno aos gramados

Manaus - Sem jogar desde que foi rebaixado, em 2018, o São Raimundo Esporte Clube se prepara para a Série B do Campeonato Amazonense, onde tentará o segundo título da competição. O “Tufão da Colina” venceu a competição em 2017.

O clube fará um evento no dia 31, a partir das 11h, na zona mista do estádio da Colina, na Zona Oeste de Manaus.

Após realizar a última partida ainda pelo Campeonato Amazonense de 2018, contra o Penarol, o São Raimundo faz mistério sobre o elenco que terá a missão de devolver o clube a Série A do estadual. Os nomes poderão ser anunciados no dia da festa.

"Aí, torcida sincera! O Projeto Série B vai ser apresentado no próximo dia 31. Oportunidade única para você conhecer o que está sendo preparado para o retorno do Rei do Norte aos gramados no profissional. Quem vamos nessa?", escreveu o clube nas redes sociais.

O clube busca retornar as glórias passadas, onde chegou a ser tricampeão da Copa Norte, além de frequentar a Série B do Campeonato Brasileiro por 7 temporadas, até ser rebaixado no ano de 2006. Sem conseguir retornar, o “Rei do Norte” chegou ao fundo do poço na Série B estadual, pela primeira vez em sua história, no ano de 2017.

A diretoria espera a presença de vários torcedores e admiradores do time durante o evento na Colina.