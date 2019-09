Série Ouro do Amazonense de Futsal começa nesta segunda (26)

Todas as competições do calendário da FAFs recebem apoio do Governo do Amazonas | Foto: Divulgação

A Federação Amazonense de Futsal (FAFs) dá largada, na noite desta segunda-feira (26), ao Campeonato Estadual da Série Ouro Adulto Masculino 2019. Quatro partidas estão programadas para a rodada inaugural, sendo duas no ginásio Renné Monteiro e duas na Vila Olímpica de Manaus. A entrada é grátis para o público.

O Renné Monteiro, na avenida Constantino Nery (Escola Estadual Solon de Lucena), recebe as partidas entre Grêmio Alvorada x Abílio Nery EC (19h45) e Tuna Luso de Manaus x Cacau Pirêra (20h45).

Já a Vila Olímpica, no Dom Pedro, será palco para mais dois grandes confrontos: LDA Independente x Manchester City (19h45), ambos estreantes na divisão de elite, e Estrela do Norte x Unidos do Alvorada (20h45), numa reedição da final do ano passado.

A primeira rodada será completada na quinta-feira, às 19h45, na Vila Olímpica, com o duelo entre ABC e Amazonas FC.

Regulamento

As 10 equipes inscritas na competição jogam entre si em turno único, avançando para a segunda fase (quartas de final) as oito melhores equipes na tabela de classificação. A partir das quartas de final todos os jogos são eliminatórios, até que se conheça o grande campeão da temporada.

De acordo com a FAFs, este ano não haverá rebaixamento para a Série Prata e a final está prevista para acontecer no dia 7 de novembro, na Arena Amadeu Teixeira. O clube que levantar o troféu da Série Ouro de 2019 será o legítimo representante do Amazonas na Taça Brasil de 2020.

Parcerias

Todas as competições do calendário da FAFs recebem apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude (Sejel). A divulgação da modalidade está a cargo da agência de notícias Emanuel Sports & Marketing, em parceria com a Sports Play (vídeos dos jogos).

1ª rodada

Segunda-feira, 26 de agosto – Renné Monteiro

19h45 – Grêmio Alvorada x Abílio Nery EC

20h45 – Tuna Luso de Manaus x Cacau Pirêra

Segunda-feira, 26 de agosto – Vila Olímpica de Manaus

19h45 – LDA Independente x Manchester City

20h45 – Estrela do Norte x Unidos do Alvorada

Quinta-feira, 29 de agosto – Vila Olímpica de Manaus

19h45 – ABC x Amazonas FC

* Com informações da Assessoria