Zagueiro Thiago Spice renova com Manaus FC para a Série C em 2020

Zagueiro segue com o clube para 2020, após boa Série D | Foto: Lucas Silva

Manaus - Uma das principais peças do Manaus Futebol Clube confirmou o "fico" para 2020. Por meio das redes sociais, o clube anunciou a renovação com Thiago Spice, zagueiro que foi titular do clube ao longo do Campeonato Brasileiro da Série D deste ano.

Referência defensiva do elenco, o zagueiro havia ficado sem contrato após o final da Série D, disputada contra o Brusque (SC), quando o clube amazonense perdeu nos pênaltis. Com a boa campanha, o Manaus correu para garantir a renovação do atleta.

Agora, são cinco jogadores do Manaus Futebol Clube com contrato renovado para o ano de 2020, sendo eles: Jonathan, Bruno Saul, Vitinho, Matheus Oliveira e Thiago Spice. O clube segue negociando com os atletas as outras renovações contratuais.

“As expectativas se renovam e são as melhores possíveis para o próximo ano. Sigo acreditando no projeto do Manaus e o clube decidiu confiar no meu trabalho novamente. Vamos em busca do tetracampeonato estadual e do sonhado título da Série C. Sei que é um pouco pretensioso da minha parte falar em título, mas a busca do atleta é sempre por troféus e nós vamos lutar para conquistar ainda mais em 2020”, disse o defensor.

Com a camisa 3 do time esmeraldino, Spice disputou 31 partidas oficiais – todas como titular – e marcou um gol. De acordo com o presidente de honra do Manaus FC, Luis Mitoso, a renovação contratual com mais um destaque da equipe nesta temporada reafirma o compromisso da diretoria em manter a base do time tricampeão amazonense e que conquistou o acesso à Série C para o ano que vem.

“Seguimos trabalhando para manter os principais jogadores do elenco atual ao nosso lado em 2020. O Thiago Spice nos ajudou muito nesta temporada e acreditamos que ele também poderá dar sua parcela de contribuição no ano que vem, juntamente com seus companheiros”, declarou o dirigente.