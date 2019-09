Naça realiza 2ª seletiva, mas só definirá elenco após reunir com FAF

Manaus - Neste domingo (25), o Nacional Futebol Clube realizou a segunda seletiva para encontrar talentos que irão compor o elenco azulino, para disputar o Campeonato Amazonense de Futebol Feminino, marcado para ocorrer em outubro.

Na primeira seletiva, 200 garotas participaram e 53 foram selecionadas. Nesta segunda, das 53, 29 foram aprovadas, no entanto, o Coordenador da categoria do clube, Olavo Dantas, revela que só irá anunciar a situação do elenco, após a reunião com a Federação Amazonense de Futebol (FAF), na próxima quinta-feira (29).

“O elenco não está fechado, pois a seletiva é umas das alternativas que temos de fazer a seleção de atletas. As decisões em relação ao início de treinamento e o próximo passo em relação as selecionadas, será definido após a reunião de quinta, na federação”, explica.

Dantas conta ainda os critérios utilizados para avaliar tantas jogadoras que surgiram para disputar uma vaga no elenco do Mais Querido.

“O nosso critério da coordenação que avaliou as meninas que participaram da seletiva, avaliou, principalmente a parte técnica, a gente consegue entender que a parte física e tática com um trabalho do dia a dia, você consegue alcançar. Então a gente preserva primeiramente a parte técnica”, disse.

O coordenador fez questão de ressaltar a quantidade de garotas talentosas no Amazonas e se diz horando em poder contribuir de alguma forma.

“A gente fica honrado e consegue entender que tem muitas meninas talentosas, com potencial, mas que, às vezes, falta oportunidade e aqui a gente abriu o espaço. Um evento gratuito, que dá a oportunidade para as meninas que buscam seu espaço e almejam fazer parte do grupo”, completa.

Na reunião com a Federação, há a expectativa que sejam definidas todas as questões quanto a competição, como início, fórmula de disputa, quantidade de equipes, dentre outros pontos.

*Com informações da assessoria