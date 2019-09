Ex-Fast e Nacional, zagueiro Guigui é contratado por clube europeu

Zagueiro jogou a Copa Verde, antes de pedir desligamento do clube amazonense | Foto: Divulgação/ Nacional FC

Manaus - Após pedir desligamento do Nacional Futebol Clube (FC) na semana do duelo contra o Paysandu (PA), pela Copa Verde, o zagueiro Guigui teve seu novo clube revelado. Agora, o atleta irá jogar pelo Xghara United, de Malta, pela primeira vez atuando na Europa.

O zagueiro de 23 anos desembarcou no país após se destacar jogando pelo Nacional Futebol Clube (FC). Antes disso, foi campeão estadual pelo Fast, além de ter jogado por Tarumã, São Raimundo-AM, chegando ao Nacional-AM.

O convite para a primeira experiência fora do Brasil surgiu após um jogador, que atua no país, indicar o atleta - que agora vem se adaptando às dificuldades e diferenças que a nova cultura local oferece ao jogador, que espera se destacar no local.

As competições

O Xghara disputa a Gozitan First Division, a primeira divisão da Ilha de Gozo, em que oito times se enfrentam ao longo de 21 partidas disputadas por pontos corridos. O último colocado é rebaixado.

Além disso, o Xghara também participa do Troféu FA, uma Copa que reúne equipes de Gozo e de Malta. O United tem seu jogos sua estreia marcada para a fase preliminar, em jogo único, contra o St. Venera. Quem for o vencedor do torneio herda uma vaga na Liga Europa.