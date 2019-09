Adrenalina e diversão marcaram 4ª Etapa do Amazonense de Mountain Bike

Foram 12 categorias disputadas, em diversas modalidades | Foto: Divulgação

A Federação de Ciclismo Amazonense (Feciclam) realizou no domingo (25) a 4ª Etapa do Campeonato Amazonense de Mountain Bike. Com o apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), o evento foi realizado nas trilhas da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e contou com a participação de cerca de cem competidores, divididos em 12 categorias.

A prova, que teve o objetivo de estimular a participação feminina no campeonato, contou com um circuito de 10 quilômetros, devidamente preparados para trazer segurança e o melhor desempenho de cada participante.

Entre o público, cerca de 200 pessoas foram prestigiar o campeonato. O presidente da Feciclam, Juliano Macanoni, destacou a temporada de campeonatos de 2019 como a uma das mais promissoras da categoria.

“Foi uma prova dura, com muita adrenalina e com atletas aperfeiçoando as suas técnicas. Além disso, também foi uma disputa bem divertida, em que todos contribuíram positivamente para um dia de diversão. Agradeço ao apoio que o Governo do Amazonas tem dado, por intermédio do secretário Caio André”.

Próximas etapas

O campeonato terá ainda, até o final do ano, mais três etapas, para que sejam declarados os campeões das categorias profissionais. “Parabenizo a todos os participantes, ao público presente e a nossos apoiadores. Sem essa motivação, não seria possível a realização do evento”, agradeceu Juliano.

Foram 12 categorias em que os competidores largaram juntos. Um dos destaques do campeonato foi a categoria Kids, para crianças de 7 a 11 anos, que buscou o incentivar a prática da modalidade entre as crianças para fomentar o futuro do ciclismo amazonense.

Resultados

Na categoria Elite Livre Masculino e Feminino, os primeiros colocados foram Orebe Gomes e Nayme Muniz, e no Sub-30, Vinicius Sales foi o vencedor. Já na categoria Master A1, o primeiro colocado foi Fernando Tasso. Nas categorias máster B1, B2 e Master C, os vencedores foram Evandro César, Emerson Miranda e Romulo Queiroz, respectivamente.

Na categoria Turismo masculino, o grande vencedor foi Natan da Silva e Na categoria Novatos Masculino e Feminino, as primeiras colocações ficaram com Ícaro Nogueira e Ruth Abecassis.

*Com informações da assessoria