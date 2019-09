Manaus FC investe na base para ter retorno em campo nos próximos jogos

Atletas da base do Manaus FC são preparados para assumirem protagonismo do clube no futuro | Foto: Divulgação

Manaus - Manaus Futebol Clube conseguiu o inédito acesso para o Campeonato Brasileiro da Série C de 2020 apostando em um elenco formado majoritariamente por jogadores de fora do Amazonas, com algumas peças sendo nascidas na região. No entanto, a formula pode começar a sofrer alterações para melhor, se os planos ocorrerem corretamente. O clube começou um incentivo maior para as suas categorias de base, que nessa temporada teve quatro jogadores formados no clube integrando o elenco profissional.

O último investimento ocorreu no Centro de Treinamentos (CT) do clube, localizado nas dependências da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Amazonas, na rua Jurupari, bairro Flores, Zona Norte da capital, que recebeu um novo gramado.

“Começamos esse trabalho em 2015, logo depois que o Manaus subiu para a elite do Campeonato Amazonense e esse é mais um passo que estamos dando em busca de aperfeiçoar o trabalho na base. Vamos tentar revelar jogadores para o profissional. Agora, nossa garotada tem dois campos para treinar, aqui e na Fazenda São Pedro”, disse Fábio Alves, responsável por administrar tanto a escolinha quanto a base.

Atualmente, a escolinha do tricampeão amazonense recebe jovens entre 5 e 17 anos e nas categorias de base possui equipes sub-15, 17, 19 e 21. De acordo com Mitoso, a reforma do campo da associação demonstra o compromisso que o clube tem não apenas com suas futuras joias, mas com a questão social dos jovens que treinam com a camisa do Gavião do Norte.

“Já estamos de olhos em alguns atletas que são promissores. Em 2020 temos calendário cheio e, de repente, um desses garotos pode surgir no profissional e nos ajudar. Sabemos que nem todos se tornarão jogadores profissionais, mas aqui eles também poderão desenvolver a cidadania e valores importantes que levarão por toda a vida”, declarou o presidente de honra do Manaus FC.

Gramado do Centro de Treinamento (CT), recém renovado | Foto: Divulgação

Os atletas usados na temporada provenientes da base

Na atual temporada, o Manaus Futebol Clube participou do Campeonato Brasileiro da Série D, do Campeonato Amazonense, da Copa do Brasil e da Copa Verde, com o treinador Wellington Fajardo criticando a falta de atletas no grupo.

Da base, foram quatro jogadores que integraram o elenco, sendo eles Bruno Saul, Ivan, João Lucas e o de maior destaque e que obteve maior impacto, Vitinho, que veio de outro clube amazonense e completou sua formação no Manaus, marcou três gols ao longo da temporada pelo Manaus FC.

Os outros atletas pouco entraram em campo na temporada, ou nem sequer entraram, apenas complementando o grupo nas competições. Saul foi o reserva de Jonathan ao longo da temporada, Ivan foi titular em uma partida ao longo do Amazonense e João Lucas apenas foi integrado ao elenco, sem ter oportunidades.

Vitinho e Saul já estão com contratados para a próxima temporada

Quem desejar participar

Mais informações sobre a escolinha e as categorias de base podem ser obtidas nos números: 98139-7137 e 98100-0203.