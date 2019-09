São Raimundo anuncia comissão técnica para Série B do Amazonense

Treinador acumula passagens por times amazonenses, além de experiencias internacionais | Foto: Divulgação

Manaus - O São Raimundo Esporte Clube (EC) se prepara para a disputa do Campeonato Amazonense da segunda divisão, após ser rebaixado em 2018. Cercado de mistérios, o clube mantém segredo sobre os atletas que participarão da competição representando o time.

No entanto, nesta terça-feira (27), os primeiros mistérios começaram a ser revelados. O clube divulgou, por meio das redes sociais, a comissão técnica do Tufão da Colina para o evento, com velhos conhecidos do torcedor amazonense. O português Paulo Morgado assume como técnico do clube, tendo como auxiliar Jaime Vauly.

Outros times do treinador

O último clube do treinador foi o Fast Clube, ainda pela pré-temporada. O português acumulou carreira também no Rio Negro, primeiro clube a apostar em seus talentos no Estado, Penarol, Nacional e Manaus FC no Amazonas.

No Brasil, ele também comandou Ypiranga e Icasa. Fora dele, passagens pelo futebol profissional e futebol de base do país natal, Portugal.

Retorno aos gramados

Sem jogar desde que foi rebaixado, em 2018, o São Raimundo Esporte Clube se prepara para a Série B do Campeonato Amazonense, onde tentará o segundo título da competição. O “Tufão da Colina” venceu a competição em 2017.

O retorno aos gramados será comemorado em grande estilo. O clube fará um evento no dia 31, a partir das 11h, na zona mista do estádio da Colina, na Zona Oeste de Manaus.

Após realizar a última partida ainda pelo Campeonato Amazonense de 2018, contra o Penarol, o São Raimundo faz mistério sobre o elenco que terá a missão de devolver o clube a Série A do estadual. Os nomes poderão ser anunciados no dia da festa.

"Aí, torcida sincera! O Projeto Série B vai ser apresentado no próximo dia 31. Oportunidade única para você conhecer o que está sendo preparado para o retorno do Rei do Norte aos gramados no profissional. Quem vai nessa?", escreveu o clube nas redes sociais.

A equipe busca retornar as glórias passadas, onde chegou a ser tricampeão da Copa Norte, além de frequentar a Série B do Campeonato Brasileiro por 7 temporadas, até ser rebaixado em 2006. Sem conseguir retornar, o “Rei do Norte” chegou ao fundo do poço na Série B estadual, pela primeira vez em sua história, no ano de 2017.