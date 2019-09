Luis Carlos Martins assume o comando do time sub-21 do Manaus FC

Manaus- Depois da reforma do gramado do campo da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Amazonas, na rua Jurupari, bairro Flores, Zona Norte da capital, o Manaus FC anunciou mais uma novidade na sua base, desta vez para a equipe sub-21 que vai disputar o Estadual da categoria. O experiente técnico Luis Carlos Martins será o responsável por dirigir a equipe na competição que começa no próximo mês.

O novo comandante foi apresentado ao elenco na segunda-feira (26), e realizou sua primeira atividade à frente do time na tarde desta terça-feira, (27), na Fazenda São Pedro. “Gosto de desenvolver trabalhos com jovens jogadores, fico mais à vontade com a questão de não correr o risco de perder o emprego. Aqui na base nosso principal objetivo é formar atleta. Com certeza faremos coisas boas e todo o possível para alcançar o mesmo sucesso do profissional”, garantiu.

A novidade no time sub-21 não fica apenas no comando técnico. O preparador físico Diego Martins, o preparador de goleiros Nailton Garcês e o supervisor de futebol Frank Bernardo, que integram a comissão técnica e o departamento de futebol do time profissional, farão parte do staff da categoria.

“O Luis Carlos Martins é um grande treinador, tem um histórico vitorioso em vários clubes amazonenses, sem dúvida nenhuma vai desenvolver um bom trabalho com essa garotada, é um cara experiente. Com a chegada dele, reafirmamos o nosso compromisso com a base e, se Deus quiser, teremos jovens talentos brilhando no time de cima no ano que vem”, disse o presidente do Gavião do Norte, Giovanni Silva.

*Com informações da assessoria