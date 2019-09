Manaus FC renova contrato com Derlan, o capitão do acesso

Volante renovou contrato para a a temporada de 2020 do Gavião | Foto: Lucas Silva

Já são 77 partidas e 11 gols de Derlan com a camisa do Gavião do Norte. A história, que podia estar se encerrando, após o final do Campeonato Brasileiro da Série D, mudou o rumo e garantiu mais uma temporada, com a renovação do atleta até 2020 sendo confirmada pelo clube no último dia 27.

O atleta, que surgiu em 2011, pelo América -AM, chegou ao Manaus Futebol Clube em 2013, ano de fundação do clube. Após empréstimos para equipes do Pará, o volante assumiu a faixa de capitão do elenco e liderou a equipe na conquista do acesso à Série C.

Após a renovação ser confirmada, Derlan mostrou a gratidão que tem pela equipe amazonense. "Estou feliz e muito orgulhoso. Renovar com o Manaus sempre foi o meu desejo porque me sinto bem aqui. O clube tem algo que os outros não têm", revelou.

De acordo com a assessoria do clube, as renovações, em sua maioria, serão tratadas em breve, com cada jogador que interessa à diretoria, individualmente. Todos os nomes do elenco estão sendo avaliados para o ano de 2020.

O Manaus Futebol Clube terá, no ano que vem, o maior calendário de jogos ao longo dos cinco anos de fundação. pois disputará Copa do Brasil, Campeonato Amazonense e a Série C, que possui uma duração maior que o Campeonato Brasileiro da Série D, sendo disputados mais jogos.