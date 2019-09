Ao menos 6 clubes têm interesse em disputar a 2ª divisão do Amazonense

São 6 clubes com interesse em participar da competição, que terá duração de 2 meses | Foto: Divulgação/ FAF

Manaus - Os clubes amazonenses seguem se movimentando para manter o futebol ativo no Estado. Após a final da Série D, as equipes amazonenses agora serão as responsáveis por manter o futebol ativo nos gramados da Colina, Zamith e Arena da Amazônia, com o começo da segunda divisão do Campeonato Amazonense.

Após o encerramento do prazo para as inscrições no torneio, 6 clubes sinalizaram o interesse em participar da competição, sendo eles: São Raimundo, Holanda, Cliper, CDC Manicoré, Tarumã e o Amazonas FC, que disputará seu primeiro torneio oficial profissionalmente.

Rebaixados na Série A estadual de 2019, Rio Negro e Sul América só estarão aptos à disputar a divisão de acesso em 2020, por conta do regulamento da competição, que impede que equipes disputem a segunda divisão no mesmo ano de sua queda.

A oficialização da participação, ou não, das equipes deve ocorrer na reunião do conselho técnico, que será na sexta-feira (30), na sede da Federação Amazonense de Futebol (FAF), com alguns clubes ainda correndo atrás de sua regularização.

A competição

De acordo com o calendário divulgado pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), a segunda divisão do estadual terá início em 5 de outubro e seu término será no dia 7 de dezembro.

Para participar do torneio, é necessário ter permanecido como integrante da Série B do Campeonato Amazonense Profissional em 2018, ou ter sido rebaixado no Campeonato Amazonense de 2018, clubes que tenham se tornado profissionais e ainda não tenham disputado campeonatos ou não estar cumprindo punições pelo Tribunal de Justiça Desportivo do Amazonas (TJD-AM).

Problemas à vista?

Essa é a primeira competição do Amazonas Futebol Clube de forma oficial no futebol profissional, mas pode acabar sendo vetada, pois a equipe ainda busca obter as documentações necessárias na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para ser considerado um clube profissional e possa participar de sua primeira Série B do Amazonense.