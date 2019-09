Faixa Liberada da Ponta Negra com programação especial no domingo (1º)

Manaus - Em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física, a Prefeitura de Manaus, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), irá realizar uma programação especial neste domingo (1º), a partir das 7h, durante o projeto Faixa Liberada da Ponta Negra, Zona Oeste. A ideia é ressaltar a importância do profissional de Educação Física.

Atividades como alongamento, caminhada, oficinas de lutas (aikidô, taekwondô e capoeira), jogos populares, brincadeiras tradicionais, rugby em cadeira de rodas, aula de ritmos, dentre outras serão desenvolvidas com o auxílio de profissionais da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) e da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FEFF) da Ufam.

“Ficamos felizes em ter o apoio da Ufam neste evento que lembra da importância para a sociedade do profissional de Educação Física. São parcerias com instituições respeitadas, como a Ufam, que o prefeito Arthur Virgílio Neto nos recomenda, para que possamos levar melhores serviços e qualidade de vida para a população de Manaus”, ressaltou o secretário da Semjel, João Carlos.

Além das atividades práticas propostas, os frequentadores do Complexo Turístico da Ponta Negra poderão conhecer as ações desenvolvidas pelos laboratórios, projetos de pesquisa e programas de extensão da FEFF/UFAM.

Faixa Liberada

A edição do projeto Faixa Liberada realizada em um dos principais cartões postais de Manaus reúne, aproximadamente, 10 mil pessoas durante as edições de quarta-feira, das 17h às 22h, e aos domingos, das 6h às 12h.

*Com informações da assessoria