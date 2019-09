Equipes de futebol feminino do AM confirmam participação no estadual

Serão 8 clubes na disputa, com 7 deles tentando destronar o atual octacampeão, o Iranduba | Foto: Divulgação

Manaus - O Campeonato Amazonense de Futebol Feminino promete ser uma das melhores edições da história com 8 equipes confirmadas, número nunca atingido antes. O torneio, de acordo com o calendário divulgado, tem previsão de início para o mês de outubro.

Na reunião com a Federação Amazonense de Futebol (FAF), marcada para esta quinta-feira (29), existe a expectativa que sejam definidas todas as questões quanto à competição, como início, fórmula de disputa, quantidade de equipes confirmadas, dentre outros pontos a serem discutidos entre os clubes.



O estadual contará com 7 equipes tentando quebrar uma dinastia iniciada no começo da década. Desde 2011, o Iranduba foi o campeão de todas as edições realizadas, totalizando o octacampeonato da competição.



Além do Iranduba, favorito para a competição é o 3B Sports (da Amazônia), que contabiliza o vice-campeão das últimas duas edições, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, onde busca o acesso à Série A, atual divisão do Iranduba.

Equipes participantes

8 equipes demonstram interesse e condições em participar do torneio, sendo elas: Iranduba, 3B Sports (da Amazônia), Liga de Itacoatiara, Rio Negro, Nacional, CDC Manicoré, Tarumã e Cliper.

Na última edição, foram apenas 4 equipes participantes: 3B da Amazônia, Atlético Amazonense, CDC Manicoré e Iranduba. Com as 8 equipes dessa edição, o torneio terá seu maior número de equipes na história.

De acordo com o calendário divulgado pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), a competição terá início em 5 de outubro e término em 7 de dezembro, com essas tendo sido as datas reservadas para o campeonato. O conselho técnico para a competição será em 29 de agosto, na sede da FAF, estando aptas a participar da disputa todas as equipes filiadas que não estejam cumprindo punições pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-AM).