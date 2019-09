Internacional e Flamengo decidem vaga na semifinal da Libertadores

O Flamengo entra em campo a partir das 21h30, contra o Internacional, com a missão de igualar uma campanha que não ocorre há 35 anos na Libertadores da América. Desde de 1984 que o rubro-negro não chega a uma semifinal da competição e tem quase tudo a seu favor para repetir o feito.

O time de Jorge Jesus venceu o colorado no Maracanã por 2 a 0, e pode até perder por um gol de diferença no Beira-Rio que garante a vaga na próxima fase. O técnico português tem apenas o desfalque de Willian Arão, suspenso. Cuéllar foi reintegrado ao grupo e tem chances de começar jogando. O Flamengo vem em uma sequência de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e duas na Libertadores.

Entretanto, o jogo será disputado em Porto Alegre, onde o Internacional é muito forte. Dentro do Beira-Rio, em 2019, a equipe tem um aproveitamento de mais de 78%. A torcida esgotou os ingressos. O colorado jamais foi eliminado em uma fase de quartas de final da Libertadores nas quatro vezes que chegou e o técnico Odair Hellmann tem todos os titulares à disposição. Por outro lado, os donos da casa ainda não venceram por mais de dois gols de diferença no ano.

A promessa é de um confronto bem disputado. Mesmo em vantagem, é difícil acreditar no Flamengo recuado. O Internacional terá que mudar a postura. Excessivamente atrás no jogo de ida, nesta quarta-feira (28) terá que partir para o ataque e tirar a vantagem do adversário sem se esquecer da defesa, afinal, gol como visitante é critério de desempate.

Precisando vencer por três gols de diferença, o técnico Odair Hellmann deve colocar o time do Internacional com Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson e Patrick; D´Alessandro, Rafael Sóbis (Wellington Silva) e Paolo Guerrero.

Sem Willian Arão, Jorge Jesus provavelmente vai escalar o Flamengo com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Cuéllar (Piris da Motta), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Internacional e Flamengo se enfrentam às 21h30 no Beira-Rio. O rubro-negro se classifica com empate, derrota por um gol de diferença ou derrota por dois gols de diferença desde que tenha marcado pelo menos uma vez. Se o colorado vencer por 2 a 0, vamos para os pênaltis. Vitória dos gaúchos por três gols de diferença ou mais, dá Inter. Quem passar, pega o Grêmio na semifinal da Copa Libertadores da América.