Nacional anuncia empréstimo de zagueiro para clube de Goias

Zagueiro veio para a Copa Verde, agradou e ganhou a renovação contratual | Foto: Milly Barreto/Nacional

Manaus - Com a eliminação da Copa Verde para o Paysandu (PA), o Nacional Futebol Clube (FC) agora começa a planejar a montagem do elenco para a temporada 2020. Após a renovação com o zagueiro Anderson Bandeira, o clube emprestou o atacante para a Associação Esportiva Evangélica (Aseev), da 3ª divisão goiana.

Sem mais jogos planejados para o ano de 2019, o clube começa a se movimentar para manter os seus atletas em atividade na temporada, visando a melhor forma física para a equipe, já pensando em 2020, os mantendo em atividade em outros clubes.

Anderson agradou o treinador quando ainda jogava pelo Barcelona, equipe rondoniense, ao qual Lana encarou na Série D, enquanto comandava o Fast Clube, participando dos 4 jogos que a equipe amazonense realizou na Copa Verde.

Outros atletas



O Nacional Futebol Clube segue montando o elenco pensando na próxima temporada. Além de André Regly (goleiro), Bernardo e Paulinho (laterais), Alisson e Felipe Eduardo (volantes) e o João Pedro (zagueiro), que haviam renovado contrato após o final do Campeonato Amazonense de 2019, a diretoria confirmou a renovação dos zagueiros Rafael Vitor e Anderson Bandeira.