Depois de 35 anos, Mengão volta a semifinal da Libertadores

O Internacional empatou ontem com o Flamengo por 1 a 1 no Estádio Beira-Rio pela segunda partida das quartas de final da Libertadores. Mesmo contando com apoio extraordinário do seu torcedor, o Colorado só conseguiu ter um bom desempenho no segundo tempo. Na etapa inicial os cariocas perderam ótimas chances de estar vencendo. Rodrigo Lindoso fez para o Inter, enquanto Gabigol deixou tudo igual.

Com o resultado, o Flamengo chegou a uma semifinal depois de 35 anos. Já o Colorado pela primeira vez foi eliminado nas quartas de final.

Na semifinal, o Flamengo enfrenta o Grêmio. O jogo de ida será na Arena e a segunda partida ocorre no Maracanã. As datas dos confrontos ocorrem nos dias 02 e 22 de outubro.

O jogo

A etapa inicial foi domínio dos cariocas que perderam ótimas oportunidades de ampliar a vantagem. Por sua vez, o Colorado parou no bom toque de bola do Mengão. Foi na bola aérea que o Colorado abriu o placar no Beira-Rio. Aos 16, D’Alessandro cobrou na área pela esquerda e Lindoso se antecipou para testar o fundo da rede. Num contra-ataque mortal, aos 39, que foi iniciado por Arrascaeta, Bruno Henrique arrancou e tocou para Gabigol, que empurrou para o fundo da rede. Assim, os cariocas confirmam passagem para a semifinal.

Apesar de todo o esforço, o Colorado não soube superar a melhor qualidade técnica do Flamengo. Depois de 35 anos, o Mengão volta a semifinal da competição.