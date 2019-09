Amazônia Wakeboarding terá sua oitava edição no próximo sábado (31)

Manaus- A Associação de Wakeboard do Amazonas (AWA) realiza no próximo sábado, (31), a oitava edição do Amazônia Wakeboarding 2019. O evento, que terá início às 8h, será realizado em um sítio na estrada da Vivenda do Pontal, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus e conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel).

A expectativa da organização do evento é de que participem da competição cerca de 50 atletas, incluindo nomes de municípios do interior com Coari e Maués e de outros estados como Pará, Maranhão e São Paulo. As disputas ocorrerão nas categorias Iniciante, Avançado, Open e Profissional, que serão válidas para o ranking nacional.

Um dos destaques do Amazônia Wakeboarding é o atleta indígena Jair Paulino de Souza, mais conhecido como Jaja, de 14 anos, que irá competir pela primeira vez na categoria Profissional. Ele falou sobre a expectativa para a competição. “É minha primeira vez disputando nesta categoria. Nacionalmente participo da categoria Open e estou me preparando bastante para me sair bem na nova modalidade”.

O titular da Sejel, Caio André de Oliveira, destacou a importância da modalidade em um estado como o Amazonas, com sua imensa potencialidade hídrica. “O Wakeboarding é uma ótima opção para aqueles que procuram competir com adrenalina e diversão, principalmente para nós, que temos rios como o Rio Negro. Estamos buscando dar todo o apoio a este evento, uma modalidade que cresce cada vez mais no estado”, comentou.

O coordenador do evento, Mario Neto, agradeceu o apoio recebido por parte do Governo do Estado e convocou o público para prestigiar a disputa. “A Sejel sempre nos apoia, acredita e incentiva a prática do nosso esporte. Convidamos o público para fazer parte desta edição que promete grandes emoções”.

Inscrições



As inscrições para participar da competição podem ser feitas até às 18h desta quinta-feira, (29), pelo Instagram do evento: @amazonia_wakeboarding . É necessário o pagamento de uma taxa de R$ 100 para todos os atletas.

O evento será aberto ao público e contará, ainda, com praça de alimentação, bandas, DJs convidados e uma praia para a diversão de quem for prestigiar a competição.

Premiação

A premiação contará com troféus e brindes para os vencedores das categorias Iniciante, Avançado e Open, e uma quantia em dinheiro para o grande vencedor da categoria Profissional.

*Com informações da assessoria