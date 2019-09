Aumenta o salário ou perde o atleta; a árdua missão do Manaus FC

Grupo espera as renovações se desenrolarem após conversas com a diretoria | Foto: Lucas Silva

Manaus - O Manaus Futebol Clube (FC) viveu a temporada dos sonhos ao longo de 2019. Primeiro, o tricampeonato estadual. Depois, o acesso à Série D, coroado com o vice-campeonato da competição. Agora, corre para formar o elenco de 2020.

Com o bom desempenho de seus atletas, o clube se viu em frente a um dilema: valorizados, os atletas receberam sondagens e, com isso, o clube amazonense se viu em uma sinuca de bico: aumenta os salários ou perde seus destaques.

Muitos ainda estão negociando com a diretoria do clube, que abriu conversas com os atletas. Até o momento, apenas seis jogadores renovaram seu compromisso com o Manaus FC para o ano de 2020.

Desses 6, o último a ter a renovação anunciada foi o volante Derlan, capitão do clube ao longo da temporada, que soma 77 jogos com a camisa do clube, tendo marcado 11 gols com a camisa do Gavião do Norte.

Antes dele, o zagueiro Thiago Spice, o atacante Mateus Oliveira, o destaque da base Vitinho e os goleiros Jonathan e Bruno Saul já haviam sido anunciados pelo clube amazonense para o grupo de 2020.

Apesar de toda a negociação nos bastidores e divulgada nas redes sociais do clube, os valores das contratações não foram revelados até o momento.

As renovações

De acordo com a assessoria do clube, as renovações, em sua maioria, serão tratadas em breve, com cada jogador que interessa à diretoria, individualmente. Todos os nomes do elenco estão sendo avaliados para o ano de 2020.

O Manaus Futebol Clube terá, no ano que vem, o maior calendário de jogos ao longo dos cinco anos de fundação. pois disputará Copa do Brasil, Campeonato Amazonense e a Série C, que possui uma duração maior que o Campeonato Brasileiro da Série D, sendo disputados mais jogos.