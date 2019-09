Mitoso: 'Se o Manaus FC estiver jogando, vá com a camisa do Manaus FC'

Presidente de honra do clube fez revelação em exclusiva ao EM TEMPO | Foto: Leonardo Mota

No Amazonas, se tornou comum ver torcedores amazonenses irem aos jogos do Manaus Futebol Clube (FC) com camisas de times de fora, como Vasco, Flamengo, dentre outros. Esse movimento ganhou o nome de torcedores "amariocas". Com o bom momento do Manaus FC, o presidente de honra do clube, Luis Mitoso, tenta mudar esse cenário.

Pensando nisso, Mitoso faz um apelo aos torcedores que frequentam os jogos do Manaus FC, no sentido de valorizar a cultura local. "Sou um crítico quanto a isso. Quando o Vasco e o Botafogo vieram jogar aqui, cada um usou a camisa do seu time. Mas se o Manaus estiver jogando, vá com a camisa do Manaus", disse ele.

Para o treinador, apesar da rejeição a camisa de times de fora do estado, ele abre uma exceção para os que vão com as de clubes locais. "Caberiam camisas do Nacional, Fast ou Penarol porque são do Amazonas", argumentou ele.

Mesmo com todo o movimento contra os chamados torcedores amariocas, o presidente acredita que todos têm uma parcela de culpa. "Mas isso é algo enraizado, muita gente ainda desconhece a existência desses times locais e nós deixamos isso acontecer", finalizou.

Na final da Séria D entre Manaus FC e Brusque, na Arena da Amazônia, uma bandeira do clube Flamengo foi estendida na arquibancada ao lado da concentração das torcidas Gavirmões,Gaviões do Norte e Psicoloucos. A atitude foi reprovada por alguns torcedores.

Pelasredes sociais, o administrador de empresas Júlia Teixeira, de 34 anos, criticou a postura do torcedor rubro-negro. "Paguei para ir ao jogo do Manaus, não do Flamengo. Sou torcedor do Palmeiras, mas seria desrespeitoso vestir uma camisa do verdão ou estender a bandeira do clube em um jogo de qualquer outro time", desabafou.

Na final da Série D, uma bandeira do Flamengo ocupou parte da Arena da Amazônia | Foto: Lucas Silva

Renovações de elenco

Enquanto a temporada de 2020 não se incia, o clube segue trabalhando na montagem do elenco. Até o momento, 6 nomes já acertaram contrato para 2020, com o grupo ainda sendo montado para a próxima temporada.

De acordo com a assessoria do clube, as renovações, em sua maioria, serão tratadas em breve, com cada jogador que interessa à diretoria, individualmente. Todos os nomes do elenco estão sendo avaliados para o ano de 2020.

O Manaus Futebol Clube terá, no ano que vem, o maior calendário de jogos ao longo dos cinco anos de fundação, pois disputará Copa do Brasil, Campeonato Amazonense e a Série C, que possui uma duração maior que o Campeonato Brasileiro da Série D, sendo disputados mais jogos.