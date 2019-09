Manaus FC: 'Não posso ter a carroça na frente dos bois', diz Mitoso

Mateus Oliveira já renovou, enquanto Hamilton segue no mercado | Foto: Divulgação

O Manaus Futebol Clube (FC) corre para renovar o contrato dos seus jogadores, que realizaram a campanha histórica do vice-campeonato inédito do Campeonato Brasileiro da Série D, após os contratos se encerrarem ao final da competição.

Com apenas seis atletas confirmados, o presidente de honra do clube, Luis Mitoso, prega pela manutenção do elenco, antes de pensar em contratar. "Quero um tempo de pelo menos 30 dias para contactar os patrocinadores e buscar novos, para que seja feita uma prospecção e, em cima disso, seja feita a renovação e a contratação de jogadores novos", disse Luis Mitoso.

Apesar da maioria dos contratos terem sido encerrados, o presidente revelou o interesse na manutenção do elenco. "Temos um acordo com jogadores, queremos ficar com a maioria deles, mas encerramos o contrato. Apenas três ou quatro têm contrato até 2022, como Jonathan e Vitinho, que são promessas e queremos investir", revelou ele.

Para Mitoso, o Manaus FC precisa pensar com calma no planejamento da temporada, para que siga tendo sucesso em campo. "Mas de maneira geral, liberamos todos porque o contrato já havia acabado. Não podemos colocar a carroça na frente dos bois", disse Mitoso.

"Há a possibilidade de perder alguns jogadores, mas não quero correr o risco de colocar a gestão sob descrédito. Tudo tem que ser feito com cautela. Ano que vem faremos tudo com os pés no chão", finalizou.