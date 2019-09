Nacional FC se prepara para disputa do Amazonense Feminino de Futebol

Duzentas atletas realizaram a peneira promovida pelo clube, com 29 sendo selecionadas | Foto: Divulgação

Manaus - O Campeonato Amazonense de Futebol Feminino tem previsão de inicio para o mês de outubro. Uma das equipes que participarão da competição, o Nacional Futebol Clube realizou peneiras para a montagem do elenco para a competição.

Nos testes realizados, foram 200 meninas participantes, com 53 avançando para a segunda fase dos testes. Na segunda fase, o número foi reduzido para 29 atletas, que podem compor o elenco.

O Coordenador da categoria do clube, Olavo Dantas, revela que só irá anunciar a situação do elenco, após a reunião com a Federação Amazonense de Futebol (FAF), na próxima quinta-feira (29).

“O elenco não está fechado, pois a seletiva é umas das alternativas que temos de fazer a seleção de atletas. As decisões em relação ao início de treinamento e o próximo passo em relação as selecionadas, será definido após a reunião de quinta, na federação”, explicou Olavo.

Dantas conta ainda os critérios utilizados para avaliar tantas jogadoras que surgiram para disputar uma vaga no elenco do Mais Querido.



“O nosso critério da coordenação que avaliou as meninas que participaram da seletiva, observou, principalmente a parte técnica. A gente entende que a parte física e tática se consegue com o trabalho de dia a dia. Então a gente preserva primeiramente a parte técnica”, disse.

O coordenador fez questão de ressaltar a quantidade de garotas talentosas no Amazonas e se diz horando em poder contribuir de alguma forma.

“A gente fica honrado e consegue entender que tem muitas meninas talentosas, com potencial, mas que, às vezes, falta oportunidade e aqui a gente abriu o espaço. Um evento gratuito, que dá a oportunidade para as meninas que buscam seu espaço e almejam fazer parte do grupo”, completa.

Olavo Dantas, coordenador da equipe para a competição | Foto: Divulgação

Na reunião com a Federação, há a expectativa que sejam definidas todas as questões quanto a competição, como início, fórmula de disputa, quantidade de equipes, dentre outros pontos.



O Amazonense de Futebol Feminino atualmente conta com uma dinastia sendo construída. Desde 2011, o Iranduba, conhecido como "Hulk da Amazônia" levou todos os torneios, totalizando o octacampeonato da competição.

Junto ao Iranduba, outro nome de peso do futebol feminino no estado se chama 3B da Amazônia, que foi o vice-campeão das últimas duas edições, além de disputar a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

Equipes participantes

Além do Nacional, outras 7 equipes manifestaram interesse em participar do torneio, sendo elas: Iranduba, 3B Sports (da Amazônia), Liga de Itacoatiara, Rio Negro e Nacional, CDC Manicoré, Tarumã e Cliper.

Na ultima edição, foram apenas 4 equipes participantes: 3B da Amazônia, Atlético Amazonense, CDC Manicoré e Iranduba. Com as 8 equipes dessa edição, o torneio terá seu maior número de equipes na história.

De acordo com o calendário divulgado pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), a competição terá início em 5 de outubro e termino em 7 de dezembro, com essas tendo sido as datas reservadas para o campeonato. O conselho técnico para a competição será em 29 de agosto, na sede da FAF, estando aptas a participar da disputa todas as equipes filiadas que não estejam cumprindo punições pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-AM).