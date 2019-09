Clubes desejam atletas destaques do futebol Amazonense

Atacantes foram artilheiros de seus times e viram seus contratos se encerrarem | Foto: Divulgação

O futebol amazonense por anos viveu em um ostracismo que parecia que não teria fim. A maré começou a mudar com o bom momento do Manaus Futebol Clube (FC), e vem se estendendo a outros clubes do futebol amazonense.

Dois atacantes de times do Amazonas, Hamilton do Manaus FC e Ronan, do Nacional, estão na mira do Campeonato Brasileiro da Série C. O time em questão é o Brusque, de Santa Catarina, que venceu o Manaus FC na decisão, na Arena da Amazônia, em duelo que foi resolvido nas penalidades.

Ambos estão vivendo a fase mais artilheira de suas carreiras, com Hamilton tendo marcado 12 gols na temporada, sendo 8 pela Série D, se tornando o vice-artilheiro da competição. Já Ronan marcou 8 gols, a melhor fase de sua carreira desde que surgiu jogando pelo Rio Negro (AM).

O Manaus FC segue buscando parceiros para a Série C para que possa renovar o contrato com seu artilheiro com o aumento esperado, após o contrato do atacante chegar ao final juntamente ao termino da Série D.

O atacante segue aguardando a proposta do time amazonense, após ter recebido o contato da equipe de Santa Catarina. O clube amazonense deseja renovar com o atleta e empresta-lo para o manter em atividade até o amazonense, em 2020. Já o Brusque deseja o jogador em definitivo. Como Hamilton não possui contrato, cabe ao jogador escolher a equipe.

Ronan, assim como Hamilton, não possuí contrato com o Nacional, após o termino da Copa Verde, estando livre para escolher sua próxima equipe. Pelo menos 3 equipes desejam o atacante para a sequencia da temporada.