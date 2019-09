Dolem: 'Houve sondagens, mas decidirei após a reunião com o Manaus'

O meia espera permanecer no Manaus FC, aguardando o contato da diretoria | Foto: Divulgação

O meio campista Diogo Dolem, que foi o coringa de Wellington Fajardo ao longo da Série D, teve seu contrato encerrado ao final do Campeonato Brasileiro da Série D, ainda aguarda o contato do clube amazonense para decidir seu destino.

De acordo com o atleta, o clube ficou de o procurar após o final do Campeonato Brasileiro da Série D. "Até o momento nenhum contato com o Manaus FC, combinamos de conversar num futuro próximo mas ainda não aconteceu essa conversa com o cube", afirmou o atleta.

Valorizado após a Série D, o atleta já recebeu sondagens, aguardando a posição do Manaus FC acerca de seu futuro. "Houve sondagens sim, mas fiquei de dar a resposta depois da conversa com o pessoal do Manaus", comentou o meia.

Acerca do sentimento vivido ao longo da temporada do Manaus FC, ele diz que esse é um dos diferenciais acerca de sua escolha, ou não, no clube. "Fui feliz no clube nesta temporada e espero dar continuidade, estou aguardando o contato", finalizou.

O atleta desembarcou em Manaus após uma passagem pelo Rio Branco (AC). Pelo clube amazonense, foram 28 jogos e dois gols marcados, todos pelo Campeonato Amazonense. Na campanha histórica da Série D, o atleta entrou em campo em 10 partidas.

Renovações

De acordo com a assessoria do clube, as renovações, em sua maioria, serão tratadas em breve, com cada jogador que interessa à diretoria, individualmente. Todos os nomes do elenco estão sendo avaliados para o ano de 2020.

O Manaus Futebol Clube terá, no ano que vem, o maior calendário de jogos ao longo dos cinco anos de fundação. pois disputará Copa do Brasil, Campeonato Amazonense e a Série C, que possui uma duração maior que o Campeonato Brasileiro da Série D, sendo disputados mais jogos.