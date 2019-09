Martony: 'Dou prioridade ao Manaus antes de qualquer situação'

Zagueiro aguarda propostas para definir seu futuro | Foto: Lucas Silva

O Manaus Futebol Clube fez uma campanha histórica na temporada de 2019, onde conquistou o tricampeonato estadual e o acesso inédito para a Série C. Agora, com o bom futebol mostrado por seus atletas, o clube se move para manter a espinha dorsal do elenco.

Um desses casos é o do zagueiro Martony, que assumiu a titularidade ao longo da competição de Patrick Borges e agora espera a renovação. "O Giovanni Silva me procurou, falou algumas coisas a respeito de uma proposta para a continuidade do trabalho, mas nada confirmado até o momento", revelou Martony.

Apesar das sondagens estarem ocorrendo após o bom desempenho, o foco do zagueiro segue sendo o Manaus Futebol Clube (FC). "Ainda dou prioridade ao Manaus antes de ver qualquer outra situação com clubes, apesar de ter ocorrido algumas sondagens mas também nada concreto acerca de propostas oficiais", argumentou o atleta.

O zagueiro explica que ele deseja o melhor para ele e o clube, antes de decidir, de forma definitiva, o seu futuro. "Tenho interesse em ouvir a proposta do Manaus pra decidir o melhor para ambos antes de começar a conversar com outros clubes", finalizou.

Renovações de elenco

Enquanto a temporada de 2020 não se incia, o clube segue trabalhando na montagem do elenco. Até o momento, 6 nomes já acertaram contrato para 2020, com o grupo ainda sendo montado para a próxima temporada.

De acordo com a assessoria do clube, as renovações, em sua maioria, serão tratadas em breve, com cada jogador que interessa à diretoria, individualmente. Todos os nomes do elenco estão sendo avaliados para o ano de 2020.

O Manaus Futebol Clube terá, no ano que vem, o maior calendário de jogos ao longo dos cinco anos de fundação, pois disputará Copa do Brasil, Campeonato Amazonense e a Série C, que possui uma duração maior que o Campeonato Brasileiro da Série D, sendo disputados mais jogos.