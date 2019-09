Mitoso: 'Gostaria muito que o Manaus treinasse no Zamith'

Manaus FC ao longo da temporada utilizou o clube no mata-mata da Série D | Foto: Lucas Silva

Manaus - O Manaus Futebol Clube (FC) busca manter a boa fase que vive, após o tricampeonato estadual e o acesso inédito para o Campeonato Brasileiro da Série C, embora tenha ficado com o vice-campeonato da Série D, onde perdeu a final para o Brusque, em casa, nos pênaltis.



Agora, o clube corre atrás de manter o bom momento, seja pela manutenção de jogadores, pelo investimento na base, ou até mesmo por sonhos, como um Centro de Treinamentos (CT) para o clube, conforme afirmou o presidente de honra, Luis Mitoso.

Mitoso acredita que, com o crescimento do Manaus FC, o clube precisará de melhores condições para repetir o bom desempenho de 2019. "O que temos desde o começo é um espaço cedido a nós, que fica na Fazenda São Pedro, que ajuda muito. No próximo ano, por ser um outro campeonato, precisamos dar melhores condições aos nossos atletas", comentou ele.

Estádio Cláudio Zamith

Ao ser questionado sobre Prefeitura ou Governo construírem um CT para o clube, Mitoso mostrou-se a favor da ideia. "Seria ótimo, o Estado fomentar todas as culturas e esportes. O futebol é a maior manifestação esportiva do nosso povo. Por que não fazer um CT para um clube, disponibilizar um terreno? Gostaria muito que o Estádio Municipal Cláudio Zamith nos fosse disponibilizado para treinar. Seria excelente", finalizou.

Renovações de elenco

Enquanto a temporada de 2020 não se inicia, o clube segue trabalhando na montagem do elenco. Até o momento, seis nomes já acertaram contrato para 2020, com o grupo ainda sendo montado para a próxima temporada.

De acordo com a assessoria do clube, as renovações, em sua maioria, serão tratadas em breve, com cada jogador que interessa à diretoria, individualmente. Todos os nomes do elenco estão sendo avaliados para o ano de 2020.

O Manaus Futebol Clube terá, no ano que vem, o maior calendário de jogos ao longo dos cinco anos de fundação, pois disputará a Copa do Brasil, Campeonato Amazonense e a Série C, que possui uma duração maior que o Campeonato Brasileiro da Série D, com disputa de mais jogos.