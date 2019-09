Flamengo x Palmeiras tem mais de 56 mil ingressos vendidos

O Flamengo divulgou nesta quinta-feira (29) uma nova parcial de ingressos vendidos para a partida contra o Palmeiras, no domingo, (1°), às 16h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até o momento, 56.130 entradas já foram comercializadas para o jogo entre o líder e o terceiro colocado da competição. Apenas o setor Maracanã Mais (694 bilhetes) não está esgotado. A carga total para a partida é de 65.839 ingressos.



O valor dos ingressos varia de R$40 a R$550. Sócios e torcedores comuns podem comprar pelo site oficial do Flamengo até o domingo, às 10h. A torcida do Palmeiras tem direito a 2.350 ingressos e já adquiriu cerca da metade, que vai pra São Paulo. O restante será vendido no Rio de Janeiro.