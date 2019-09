'Ficar entre os quatro é um feito memorável' diz Mitoso, sobre acesso

O amor dos amazonenses pelo futebol local impulsiona o clube rumo a vôos maiores | Foto: Divulgação

São 6 anos de existência e muita história para contar. Um vice-campeonato da Série D, um tricampeonato no estadual e a melhor campanha da história do estado na Copa Verde. Agora, o gavião sonha com vôos mais altos.

Para o presidente de honra, Luis Mitoso, o clube se destaca justamente por querer fazer diferente. "O diferencial é a vontade de acertar, de se projetar e fazer algo diferente. Temos muita determinação, vontade e fé. Eu estava num grande clube centenário e, por divergências, decidimos sair. Montamos então um novo clube, com uma nova história, do zero", argumentou Mitoso.

Para Luis, o feito realizado pelo Manaus Futebol Clube (FC) foi de extrema dificuldade, merecendo o reconhecimento dos amazonense. "A Série D é muito difícil; são 68 clubes. Ficar entre os quatro é um feito memorável do Manaus e foi reconhecido pelos amazonenses", disse ele.

Para o mandatário, resgatar o sentimento dos torcedores amazonenses era o primordial para o sucesso do grupo. "O apelo foi botar um nome sugestivo, Manaus ou Amazonas, até para resgatar algo que estava esquecido no futebol, sem projeção. Acho que foi um mote legal. Também colocamos no escudo algo que representava a cidade. O que temos de mais importante, culturalmente falando, na nossa cidade? O Teatro Amazonas", falou Luis.

Ele explica que, com a escolha pelo sentimento local, tudo fluiu bem para o clube. "Então comecei a desenhar o escudo pela cúpula do teatro e, recentemente, adicionamos o amarelo. Outra coisa foi a mascote. Escolhemos o gavião real, uma ave de rapina que habita na nossa floresta e é um predador", finalizou.