Van Djik supera Messi e CR7 como melhor da Europa

O zagueiro desbancou Messi e Cristiano Ronaldo, sendo o primeiro da história a levar o prêmio | Foto: Getty images

Foram 305 votos para Van Djik, contra 207 de Messi e 74 de Cristiano Ronaldo. Assim, o zagueiro holandês campeão da Champions League com o Liverpool desbancou os craque da década e foi o primeiro zagueiro a levar o premio na história.

O zagueiro teve brilhante temporada onde, além do título da Champions League, o holandês ficou com o vice-campeonato da Premier League (Campeonato Inglês) para o Manchester City e com o vice-campeonato da Nations League para Portugal, em torneio que reúne as potencias europeias.

A premiação é concedida pela União das Federações Europeias de Futebol (UEFA), em cerimonia que ocorreu nesta quinta-feira (29), em Mônaco e contou com a presença dos astros mundiais Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que não esconderam a surpresa com o resultado.

Para o zagueiro, o premio, apesar de individual, vale para a equipe inteira. "Eu preciso agradecer a meus companheiros, sem eles e a comissão técnica, eu não conseguiria. Tem sido uma longa caminhada, faz parte da minha jornada. Quando eu tinha oito anos, tive que trabalhar muito, estou muito feliz. Estou muito orgulhoso de receber este troféu, e dou crédito a todo mundo que me ajudou nesta caminhada", disse ele.

Messi, Cristiano Ronaldo e o holandês, durante a premiação | Foto: Getty images

O zagueiro foi um dos responsáveis pela mudança defensiva do Liverpool, que ficou marcada por sofrer muitos gols e teve o cenário mudando com a chegada do holandês, que terminou a temporada sem ter sofrido um drible para os rivais, fato raro para um zagueiro.

O zagueiro é estreante em premiações individuais para melhor do mundo. O maior vencedor do prêmio é Cristiano Ronaldo, com Messi na sequencia. O prêmio foi criado em 2010, com essa sendo a primeira vez que Cristiano e Messi ficam fora do posto mais alto por dois anos seguidos.

A lista de vencedores do prêmio:

2010/11 - Messi (Barcelona); 2011/12 - Iniesta (Barcelona); 2012/13 - Ribéry (Bayern de Munique)

2013/14 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid); 2014/15 - Messi (Barcelona)2015/16 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid); 2016/17 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid); 2017/18 - Modric (Real Madrid) e 2018/19 - Van Dijk (Liverpool).