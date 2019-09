Corinthians recebe proposta milionária da Europa por joia do clube

Mateus Vital e Pedrinho, duas joias brasileiras atuando pelos paulistas | Foto: Divulgação

Jogando pelo time do Parque São Jorge desde 2018, o meia Mateus Vital pode estar de malas prontas para a Europa, após sondagem de 8 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões) realizada pela equipe italiana da Roma.

A proposta já foi negada pela diretoria corintiana que, apesar de ter a necessidade de vender jogadores para fechar o ano no azul, não achou justo o valor proposto. Para eles, só serão retomadas as negociações com propostas entre 12 e 15 milhões de euros (R$ 55 milhões e R$ 69 milhões na cotação atual).

O meia foi contratado pelos paulistas junto ao time carioca Vasco da Gama, em negociação na época que girou em valores pouco superiores a R$ 5 milhões, em momento que o clube do Rio de Janeiro vivia dificuldades financeiras e políticas.

Com contrato com a equipe paulista até 2021, Vital realizou 83 com a camisa corintiana, tendo marcado 4 gols. O atleta já havia recebido sondagens em 2018, pelo Shakhtar Donetsk , que foi recusada pois o jogador havia chegado no clube há poucos tempo.

O ano vem sendo de afirmação para o meia. Após altos e baixos, o treinador Fábio Carille passou a dar a titularidade a promessa. Além disso, o meia foi o camisa 10 na campanha que culminou com o título do Torneio de Toulon, com a seleção brasileira sub-23, em torneio realizado em junho.

A equipe italiana

A Roma sofreu com a lesão de Diego Perroti, argentino que atua no meio de campo dos italianos, e teve uma lesão no tendão, que o afastará dos gramados por cerca de dois meses. Com os paulistas fazendo jogo duro, o meia Taison, do Shakhtar, e que participou da Copa do Mundo de 2018 pelo Brasil é a alternativa, de acordo com as especulações

Anteriormente, paulistas e italianos já haviam feito negócios. Em 2012, o clube paulista vendeu Marquinhos, atualmente no PSG e Seleção Brasileira, para os italianos, em negócio que rondou os R$ 11,1 milhões, de acordo com os italianos.