Brasil goleia Argentina por 5 a 0 em estreia de Pia

As hermanas não tiveram paz no jogo | Foto: Divulgação/CBF

A estreia da treinadora Pia Sundhage estava repleta de expectativas. O Torneio Internacional colocou a Argentina no caminho da treinadora, que mostrou serviço de cara, enchendo os torcedores de esperanças.



As hermanas não tiveram paz no jogo, com o Brasil atacando desde o primeiro minuto em busca do gol. Com a vitória, o Brasil encara o Chile, no domingo (1), valendo o título do torneio.

O jogo

Desde o apito inicial, o Brasil mostrou que mandaria no jogo, com seu gol não demorando a sair. Aos 17 minutos, bela jogada de Bia, que se livrou da marcação e tocou para Bia abrir o placar para as brasileiras.

Aos 33, novo gol A interminável Formiga chegou como elemento surpresa na área argentina e, aproveitando belo cruzamento de Andressa Alves, ampliou o placar para a seleção Brasileira.

E nem deu tempo de comemorar. No minuto seguinte, Debinha quem foi o elemento surpresa, após cruzamento de Tamiris, anotando 3 a 0 no placar do jogo.

Aos 38, novo gol do Brasil, novamente de Debinha, dessa vez anulado por impedimento no lance, o que não desanimou as brasileiras.

Segundo tempo

O Brasil não tirou o pé, mesmo com a goleada que vinha sendo aplicada. E toda a vontade das meninas do Brasil logo foi recompensada no jogo.

Aos 13, o 4 a 0 apareceu. Andressa cobrou escanteio na área argentina e Érika foi no último andar para vencer a zaga argentina e marcar o seu gol no duelo.

Após o quarto gol, o Brasil tirou o pé. As argentinas, reconhecendo a superioridade brasileira, pouco fizeram, com o jogo sendo cozinhado até o final da partida por ambas as equipes.



E quando o jogo caminhava para o final, o Brasil fez o 5 a 0, para sacramentar a goleada. Em cobrança de falta na área, a Argentina Juncos cabeceou contra o próprio gol, sem chances para a goleira.

A treinadora encarou a Argentina no primeiro jogo no comando da seleção brasileira | Foto: Estadão Conteúdo

O público

Foram 13.180 pagantes no duelo que valia a vaga na decisão, como resultado de público, a partida teve renda de R$132.402,00