Corinthians empata com Fluminense e avança às semifinais

Um jogo muito parelho se desenhou no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (29). Assim como no jogo de ida, Fluminense e Corinthians empataram e os paulistas avançaram para as semifinais da Copa Sul- Americana. Como primeiro jogo a partida ficou no 0 a 0 e pelo critério do gol marcado fora de casa, o timão saiu de campo com a classificação, ao empatar em 1 a 1 no Maracanã.

Agora, com a vaga nas semis garantida, o Corinthians volta às atenções para o Independente Del Valle, seu rival nas semifinais da Copa Sul-americana, em busca do título.

O jogo

O jogo começou morno, com os adversários se estudando e pouco atacando, com os minutos iniciais reservando poucas emoções aos torcedores que acompanhavam o duelo.

A primeira chance veio dos pés do meia Nenê, aos 10 minutos de jogo. Com um belo chute de fora da área, o jogador obrigou o goleiro Cássio a uma bela defesa, mandando a bola para escanteio.

Aos 21, a resposta corintiana. Após belo lançamento de Pedrinho, Vagner Love venceu a defesa tricolor e finalizou contra o gol de Muriel, com a bola pegando no travessão antes de sair.

O jogo seguiu morno até os 41. Após saída errada do goleiro Muriel, a bola sobrou nos pés de Mateus Vital, que driblou a marcação e chutou em cima do goleiro, que se redimiu do erro. O primeiro tempo acabou sem mais sustos

Segundo tempo

Fluminense e Corinthians retornaram ao jogo dispostos a abrir o placar. Com os times alternando ataques, o placar logo seria alterado

Aos 9, Clayson arrancou e chutou travado, com a bola sendo respingada para Pedrinho, que tocou no contrapé de Muriel para abrir o placar

Aos 24, falta perigosa para o tricolor carioca. Nenê aproveitou a sua especialidade e bateu colocado, obrigando Cássio a fazer boa defesa e mandar para escanteio.

Aos 30, duas belas defesas do goleiro Muriel. Pedrinho novamente lançou Vagner Love, que parou na boa defesa de Muriel. No rebote, Gabriel chutou e Muriel novamente salvou o Fluminense.

Aos 37, o Fluminense empatou a partida. Nenê cruzou na área corintiana e Pablo Dyego marcou de cabeça. O gol teve a intervenção do VAR mas foi confirmado.

O Fluminense tentou fazer uma pressão até o final do jogo mas quem marcou foi o Corinthians, que teve o gol anulado e o jogo terminou empatado.

Próxima fase

O Corinthians se prepara para o Independiente Del Valle, do Equador, seu rival nas semifinais da competição.

O jogo contou com 57.703 torcedores, que geraram uma renda milionária de R$2.339.750,00 aos clubes.